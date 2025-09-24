La Guardia Civil garantiza la seguridad de los fuegos artificiales mediante inspecciones

LOGROÑO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil inspecciona los espectáculos pirotécnicos de las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo de Logroño para preservar la seguridad de los ciudadanos.

En nota de prensa, el Instituto Armado ha informado de que los agentes comprueban que las empresas a cargo cumplan "estrictamente" la normativa vigente sobre transporte, manejo y uso de explosivos y material pirotécnico.

De este modo, a través del Equipo de Inspección de la Intervención de Armas y Explosivos en La Rioja, se han ha realizado inspecciones para asegurar que los espectáculos pirotécnicos del XVII Concurso Internacional de Fuegos Artificiales cumplan con la legislación vigente.

El objetivo principal de estas inspecciones es minimizar los riesgos asociados a los espectáculos pirotécnicos y garantizar el cumplimiento de la normativa, lo que se traduce en una mayor seguridad tanto para los participantes como para el público.

Durante las actuaciones, los especialistas verifican que todas las empresas participantes cuenten con las autorizaciones y requisitos necesarios para el desarrollo de la actividad pirotécnica.

Las labores de supervisión incluyen el control exhaustivo del montaje del espectáculo en la zona acordonada del Parque de la Ribera, comprobando que la manipulación de los productos pirotécnicos se realice exclusivamente por personal debidamente cualificado y certificado.

Asimismo, se garantiza que el área de montaje esté correctamente delimitada y protegida, evitando accesos no autorizados y minimizando posibles riesgos colaterales para la seguridad ciudadana.

En estas tareas de control y vigilancia colaboran activamente agentes del Equipo PEGASO, que utilizan drones para el seguimiento aéreo y la supervisión integral del dispositivo de seguridad.

Las inspecciones se han llevado a cabo con la colaboración del técnico municipal de Protección Civil, Eduardo Modrego, encargado de la tramitación del expediente de solicitud de autorización para el disparo de fuegos artificiales, así como del Plan de Seguridad y Emergencia específico para este tipo de operativos.

La Guardia Civil tiene competencia exclusiva en España sobre el control de armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos. Durante las fiestas, se intensifican las actuaciones para detectar la venta no autorizada de petardos, bengalas y bombetas en establecimientos comerciales y puestos ambulantes.

Durante la época estival, la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil en La Rioja intensifica sus actuaciones en todas las localidades que celebran fiestas patronales con espectáculos pirotécnicos.

"Gracias a estas medidas, los riojanos pueden disfrutar de sus fiestas con total seguridad, combinando tradición y diversión sin comprometer la protección de los asistentes", ha resaltado la Guardia Civil.