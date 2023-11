La Guardia Civil instala una oficina de atención ciudadana en el Ayuntamiento de Agoncillo.

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de La Rioja cuenta desde este viernes con una nueva oficina de atención ciudadana en el Ayuntamiento de Agoncillo. La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz; la alcaldesa de Agoncillo, Encarna Fuertes; y el coronel jefe Interino de la 10ª Zona de la Guardia Civil en la región, Enrique Moure, han inaugurado la instalación.

Esta nueva oficina ubicada en las dependencias oficiales del Ayuntamiento de Agoncillo servirá para mejorar los estándares de seguridad y calidad que el instituto armado presta en esta Comunidad Autónoma.

Estará abierta todos los viernes en horario de 10 a 13 horas para la recogida de denuncias y otros trámites administrativos "no urgentes". No obstante, podrá ser utilizada por cualquier vecino del entorno, no sólo por residentes en Agoncillo.

Además, el instituto armado seguirá atendiendo a la ciudadanía en las dependencias oficiales del Puesto de Agoncillo.

Asimismo, la Guardia Civil pone a su disposición durante las 24 horas del día, los 365 días del año, el número de teléfono "062" o si lo prefiere también la App "Alertcops"; cualquier emergencia, información que desee facilitar o colaboración en el ámbito de la seguridad ciudadana, vial o medio ambiental es tratada de manera confidencial.