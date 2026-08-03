La Guardia Civil intensifica los controles de velocidad en La Rioja con motivo de la campaña europea ROADPOL

Archivo - Sucesos.- Investigado un conductor en La Rioja por circular a 163 km/h en un tramo limitado a 70 - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la campaña europea de vigilancia y control de la velocidad, coordinada por la Red Europea de Policías de Tráfico (ROADPOL), la Dirección General de Tráfico (DGT), a través de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC), intensificará los controles de velocidad entre los días 3 y 9 de agosto en distintos puntos de la red viaria nacional, incluida la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Esta iniciativa forma parte de las campañas periódicas promovidas por la Unión Europea, en las que participan los cuerpos policiales de numerosos países con el objetivo de concienciar a los conductores sobre la importancia de respetar los límites de velocidad y fomentar una conducción más segura.

El exceso de velocidad continúa siendo uno de los principales factores concurrentes en los siniestros viales, especialmente en aquellos de mayor gravedad. Circular a una velocidad excesiva o inadecuada no solo incrementa el riesgo de verse implicado en un siniestro, sino que también reduce la capacidad de reacción ante cualquier imprevisto y aumenta considerablemente la gravedad de las lesiones en caso de colisión.

Durante la campaña, los agentes de la Agrupación de Tráfico en La Rioja establecerán controles tanto en carreteras convencionales como en autopistas y autovías, con especial atención a aquellos tramos en los que existe una mayor concentración de siniestros o un riesgo más elevado para la seguridad vial.

La campaña coincide, además, con uno de los periodos de mayor intensidad circulatoria del año debido a los desplazamientos vacacionales del mes de agosto, por lo que resulta especialmente importante extremar la prudencia al volante.

La Guardia Civil recuerda que respetar los límites de velocidad y adaptar la conducción a las condiciones de la vía, del tráfico y de la meteorología constituye una de las medidas más eficaces para prevenir los siniestros viales, reducir sus consecuencias y proteger la vida e integridad de todos los usuarios de la carretera.