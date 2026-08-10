La Guardia Civil interpone 21 denuncias en las Fiestas de Murillo por drogas y 8 por llevar armas

Armas interceptadas - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El operativa desplegado por la Guardia Civil en las Fiestas de Murilo se ha saldado con 45 denuncias administrativas, entre éstas, 21 lo han sido por tenencia de sustancias estupefacientes y ocho por porte de armas prohibidas.

Tal y como ha informado el Instituto Armado, se ha desplegado un dispositivo de seguridad con motivo de las fiestas patronales en honor a 'San Esteban', celebradas en Murillo de Río Leza entre los días 31 de julio y 4 de agosto.

El operativo tuvo como objetivo principal garantizar la seguridad ciudadana, prevenir la comisión de delitos y velar por el normal desarrollo de todos los actos festivos.

El despliegue se enmarca dentro del plan que el Instituto Armado activa durante la época estival en los municipios riojanos que celebran sus fiestas patronales, un periodo en el que se incrementa notablemente la afluencia de visitantes y la concentración de actividades lúdicas y culturales.

Para hacer frente al operativo en Murillo de Río Leza, se estableció un dispositivo multidisciplinar en el que participaron unidades de Seguridad Ciudadana junto con agentes del Servicio Cinológico, apoyados por perros especializados en la detección de sustancias estupefacientes.

La presencia policial "permitió anticipar y neutralizar posibles riesgos asociados a las grandes concentraciones de personas, como delitos contra el patrimonio o alteraciones del orden público, garantizando un entorno seguro para vecinos, visitantes y organizadores", ha destacado.

Durante los días de celebración se tramitaron un total de 45 denuncias administrativas por diversas infracciones y se retiraron de la circulación armas y sustancias ilícitas.

Se trató de 21 denuncias por tenencia de sustancias estupefacientes en la vía pública (marihuana, hachís, cocaína y speed); ocho por porte de armas prohibidas; siete por desobediencia o resistencia a los agentes de la autoridad; cuatro por faltas de respeto y consideración a los agentes; tres por alteración del orden público; y dos denuncias por infracciones a la normativa de extranjería.

La mayoría de las personas denunciadas son varones con edades comprendidas entre los 20 y los 35 años.

La Guardia Civil ha recordado que el porte de armas en zonas de ocio supone un grave riesgo para la seguridad ciudadana, ya que un incidente aparentemente menor puede derivar en una situación de extrema peligrosidad.

Por ello, ha dicho, se continuarán intensificando los controles preventivos para detectar y retirar estos elementos de la vía pública, tramitar las correspondientes denuncias o, en su caso, proceder a la detención de sus portadores cuando los hechos puedan ser constitutivos de delito, con el objetivo de garantizar espacios seguros para todos.