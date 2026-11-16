La Guardia Civil investiga la aparición de dos lobos ibéricos muertos en Canales de la Sierra (La Rioja) - GUARDIA CIVIL LA RIOJA

LOGROÑO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil en La Rioja se encuentra investigando los hechos relacionados con la localización de dos ejemplares de lobo ibérico (Canis lupus signatus) hallados muertos y decapitados el pasado mes de septiembre en el término municipal de Canales de la Sierra.

El hallazgo se produjo en el paraje conocido como "Pies de la Sierra". Tras tener conocimiento de los hechos a través de los Agentes Forestales del Gobierno de La Rioja, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) asumió de inmediato las actuaciones para determinar la autoría de los hechos.

En el marco de esta investigación penal por un presunto delito contra la fauna, agentes del SEPRONA, en coordinación con el Laboratorio de Criminalística de la 10ª Zona de la Guardia Civil, vienen realizando diferentes inspecciones oculares técnico-científicas, toma de muestras y recopilación de evidencias en el lugar del hallazgo.

Las actuaciones continúan su curso con el objetivo de esclarecer las circunstancias exactas de la muerte de los especímenes y proceder a la identificación de los presuntos autores.

CANALES DE INFORMACIÓN.

Sin perjuicio del avance de las investigaciones en curso, la Guardia Civil mantiene abiertos sus canales habituales de atención por si cualquier ciudadano pudiera aportar algún dato complementario sobre personas o vehículos detectados en la zona durante las fechas señaladas:

Teléfono de atención permanente Guardia Civil: 062

SEPRONA / Comandancia de La Rioja: 941 22 99 00

Correo electrónico: lo-cmd-logrono-seprona@guardiacivil.org

Aplicación móvil: AlertCops