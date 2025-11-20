La Guardia Civil investiga a cuatro menores por causar daños en vehículos estacionados en Santurde de Rioja - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja, pertenecientes al Puesto de Santo Domingo de la Calzada, han investigado a cuatro menores de entre 15 y 16 años, de nacionalidad española y residentes en diferentes localidades, como presuntos autores de un delito continuado de daños en varios vehículos estacionados en la vía pública de la localidad de Santurde de Rioja.

La investigación se inició el pasado mes de agosto, después de que tres vecinos denunciaran la aparición de sus vehículos con los espejos retrovisores arrancados y destrozados. Los hechos, ocurridos durante la noche, provocaron indignación entre los habitantes del municipio por la naturaleza gratuita de los daños.

A raíz de las denuncias, los agentes realizaron inspecciones técnico-oculares en los puntos afectados, además de recopilar y analizar información relevante y testimonios aportados por vecinos. Estas actuaciones permitieron identificar y localizar a los cuatro presuntos responsables de los actos vandálicos, que han sido puestos a disposición de la autoridad judicial y de la fiscalía de menores.