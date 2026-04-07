La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre en la calle Real de Tirgo

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial.- GUARDIA CIVIL

LOGROÑO, 7 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil investiga en estos momentos la muerte violenta de un hombre en la calle Real de la localidad riojana de Tirgo. Según ha confirmado el portavoz de la Guardia Civil en La Rioja, Miguel Ángel Sáez, el suceso se ha producido alrededor de las 17,30 horas de esta martes en plena calle.

Han sido las unidades de Seguridad Ciudadana las que han intentado reanimar a la víctima "sin conseguirlo", ha destacado.

En estos momentos siguen trabajando en el lugar de los hechos y se ha abierto una investigación para intentar esclarecer lo ocurrido tomando declaraciones a diferentes testigos o con el visionado de cámaras. Se prevé que en breves momentos la autoridad determine el levantamiento del cadáver.

Finalmente informan de que se ha decretado el secreto de sumario por lo que Guardia Civil no podrá dar más información sobre lo sucedido.