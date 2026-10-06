La Guardia Civil investiga a ocho personas por cultivo de marihuana en el valle del Jubera y el Leza

Cultivo de marihuana en el valle del Jubera y el Leza - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja han investigado a siete varones y una mujer, todos ellos de nacionalidad española y residentes en Murillo de Río Leza, Villamediana de Iregua, Santa Engracia del Jubera, Robres del Castillo y Lagunilla del Jubera, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por cultivo de marihuana.

La actuación, desarrollada por agentes del Puesto de Murillo de Río Leza, se enmarca en los operativos integrales que el Instituto Armado despliega cada año por tierra y aire, mediante patrullas, drones y helicópteros, para la localización de plantaciones clandestinas de marihuana en exterior.

Estos dispositivos se intensifican en los meses previos a la maduración de las plantas, con el objetivo de detectar e incautar los cultivos antes de su fase de recolección -habitualmente entre finales de septiembre y principios de octubre-, un periodo clave para impedir su distribución y combatir el tráfico de drogas desde su origen.

Durante el despliegue se localizaron siete cultivos de marihuana distribuidos en diferentes localidades: uno en el interior de una vivienda de Robres del Castillo; dos en Santa Engracia del Jubera, concretamente en una finca rústica y en una huerta; otro en Lagunilla del Jubera, también ubicado en una huerta; y tres en Murillo de Río Leza, localizados en distintos inmuebles y huertas.

Los propietarios de los cultivos manifestaron que las plantas estaban destinadas, en algunos casos, al autoconsumo y, en otros, a la fabricación de cremas, argumentos habituales en este tipo de intervenciones.

En total se intervinieron 69 plantas de marihuana, con alturas comprendidas entre 1,50 y 2 metros, de gran frondosidad y características propias de cultivos muy cuidados. La disposición de las plantas, su desarrollo y el volumen de floración evidencian una atención continuada y técnica, presuntamente incompatible con un supuesto uso destinado únicamente al autoconsumo o a la fabricación artesanal de cremas.

La Guardia Civil recuerda que el cultivo de marihuana, aun en pequeñas cantidades, puede ser constitutivo de delito, y que los operativos de vigilancia y detección de plantaciones se mantienen activos durante todo el año.