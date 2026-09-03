La Guardia Civil y la Policía Local intervienen 7.630 prendas falsificadas en Santo Domingo de la Calzada y Ezcaray

Archivo - Prendas falsificadas intervenidas por la Guardia Civil y la Policía Local - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil en La Rioja da por finalizada la operación 'Venus', desarrollada en Santo Domingo de la Calzada en colaboración con la Policía Local de esa localidad y en Haro por efectivos del Instituto Armado. El dispositivo se ha saldado con la investigación de diez personas como presuntas autoras de un delito contra la propiedad industrial. Los investigados -nueve hombres y una mujer, de entre 38 y 60 años y de nacionalidades española, marroquí y senegalesa- residen en La Rioja y Burgos. Se intervinieron 7.630 prendas falsificadas.

Se les atribuye la presunta venta de esta ropa en los mercadillos semanales de Santo Domingo de la Calzada y Ezcaray, con las que habrían vulnerado los derechos de propiedad industrial de conocidas marcas y entidades, entre ellas clubes deportivos de reconocido prestigio.

La operación se enmarca en la colaboración permanente que el Instituto Armado mantiene con los peritos de marcas registradas, cuya labor técnica resulta esencial para identificar patrones de falsificación, certificar la autenticidad de los productos y detectar canales de distribución ilícitos en el comercio ambulante. Gracias a esta coordinación, los especialistas detectaron la venta continuada de prendas presuntamente falsificadas en estos mercadillos, poniendo de manifiesto una actividad sostenida que afectaba a numerosas marcas de ropa deportiva, clubes y entidades deportivas de ámbito nacional e internacional.

Ante la solidez de la información recibida, agentes del Grupo de Investigación y Apoyo de la Compañía de Haro activaron un operativo conjunto con la Policía Local de Santo Domingo de la Calzada, diseñado para verificar los hechos sobre el terreno y frenar la distribución de material fraudulento en esta la localidad.

El despliegue permitió intervenir de forma simultánea e inmediata en diez puestos - seis ubicados en Santo Domingo de la Calzada y cuatro en Ezcaray- donde se localizaron numerosas prendas deportivas, principalmente camisetas y equipaciones de fútbol, que presuntamente vulneraban los derechos de propiedad industrial de marcas como Adidas, Reebok, Nike, Converse, Jordan, Puma, Umbro, Hummel, Kappa, Castore, Kelme, Fila o Joma, entre otras. Ninguno de los responsables de la venta acreditó in-situ la procedencia legal del material.

En total se intervinieron 7.630 prendas, cuya valoración económica, tomando como referencia el precio de venta al público de los artículos originales, asciende a un importe aproximado a los 750.000 euros.

Las diligencias instruidas, junto con las personas investigadas y la mercancía intervenida, se pondrán a disposición de la autoridad judicial.