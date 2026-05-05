La Guardia Civil y la Policía Local de Lardero esclarecen una oleada de robos en vehículos

Uno de los autores de los robos pillado in fraganti - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja han procedido a la detención e investigación de seis personas, con edades comprendidas entre los 18 y 37 años, de diferentes nacionalidades y residentes en las localidades riojanas de Logroño, Lardero y Fuenmayor. A los detenidos se les considera presuntos autores, en distintos grados de participación, de ocho delitos de hurto en el interior de vehículos y de un delito de receptación.

Todos ellos cuentan con numerosos antecedentes policiales por hechos de similar naturaleza, haciendo de la comisión de delitos contra el patrimonio su modus vivendi. En el transcurso de la investigación se han recuperado varios de los objetos sustraídos, destacando un teléfono móvil de alta gama y un ordenador portátil, que han sido devueltos a sus legítimos propietarios.

La actuación, en la que han colaborado agentes de la Policía Local de Lardero, se inició tras detectarse una serie de robos en vehículos estacionados tanto en la vía pública como en garajes comunitarios. Estos robos se cometieron en diferentes calles del casco urbano de Lardero durante un período de quince días y causaron un notable malestar e inquietud entre los vecinos de las zonas afectadas.

El estudio y análisis de todos los datos recopilados por ambos cuerpos policiales, junto con la información aportada por la ciudadanía, permitió determinar el modus operandi de los autores. Estos recorrían distintas calles del municipio a altas horas de la madrugada, comprobando si los vehículos estacionados en la vía pública o en el interior de garajes se encontraban correctamente cerrados con seguro.

Una vez localizaban algún vehículo sin cerrar, actuaban de forma coordinada: mientras uno accedía al interior del vehículo para sustraer objetos de valor (principalmente teléfonos móviles, ordenadores portátiles, dinero en efectivo y herramientas, entre otros), el resto realizaba labores de vigilancia para evitar ser sorprendidos por ciudadanos o por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Obtenido el botín, procedían a darle una rápida salida en el mercado ilícito, vendiendo los objetos sustraídos de forma inmediata en establecimientos de segunda mano o a receptadores, con el objetivo de dificultar su trazabilidad y maximizar el beneficio económico. Las diligencias instruidas y los implicados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

Desde la Guardia Civil y la Policía Local se recuerda a la ciudadanía la importancia de asegurarse siempre de que los vehículos queden correctamente cerrados tras su estacionamiento. Asimismo, se insiste en la conveniencia de no dejar objetos de valor a la vista en el interior, una medida preventiva esencial para dificultar la acción de este tipo de delincuentes y reducir el riesgo de sufrir un hurto.