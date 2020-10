La Guardia Civil y Policía Nacional proponen para sanción en la última semana a 149 personas por no usar mascarilla

LOGROÑO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Policía Nacional, como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), han propuesto para sanción durante la última semana a 149 personas por no usar mascarilla.

De las mismas, 118 corresponden a personas que no utilizaban la misma en la vía pública, 25 con personas que no utilizaban mascarilla en locales de ocio o restauración, 3 con personas que no la llevaban en el transporte público, 2 por fumar sin la distancia de seguridad y 1 por no cumplir con el confinamiento obligatorio.

También durante este periodo se han realizado 23 inspecciones a locales abiertos al público (ocio, restauración) que se saldan con 2 propuesta de sanción. En concreto, por el incumplimiento de las medidas antiCovid.

Asimismo, también se ha propuesto para sanción a 20 locales (chamizo, cuarto) con prohibición de abrir.