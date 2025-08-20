La Guardia Civil rescata a una mujer accidentada en Robres del Castillo - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado a una mujer, de 65 años, vecina de Logroño, accidentada en Robres del Castillo. Ha sido a las 15,30 horas cuando se ha recibido el aviso de la caída de una mujer mientras

realizaba una excursión en el paraje de El Sepulcro, en el término municipal de Robres del Castillo. A consecuencia del accidente, la afectada sufrió la rotura de una prótesis.

De manera inmediata, se movilizaron patrullas de Seguridad Ciudadana, que acudieron al lugar junto con los servicios sanitarios. Una vez allí, el personal médico estabilizó a la accidentada.

Dadas las difíciles condiciones del terreno, se procedió a activar el Grupo de Montaña de la Guardia Civil (GREIM), que, en colaboración con el helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil de Vitoria, llevó a cabo el rescate y la extracción de la víctima. Posteriormente, fue trasladada al Hospital San Pedro de Logroño, donde actualmente está siendo atendida.

La excursionista se encontraba acompañada por su marido y su nieto, quienes presenciaron el accidente y colaboraron con los servicios de emergencia.