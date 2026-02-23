La Guardia Civil en La Rioja y ADIF celebran la I Jornada Formativa sobre Seguridad en los Accesos a las Vías Férreas - GUARDIA CIVIL EN LA RIOJA

LOGROÑO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil en La Rioja ha celebrado la 'I Jornada Formativa en materia de seguridad de accesos a las vías férreas', dirigida especialmente al personal del Cuerpo. Esta iniciativa surge de la colaboración estratégica entre el gerente del Área de Seguridad y Autoprotección Norte de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y el coronel jefe de la 10ª Zona de la Guardia Civil en La Rioja, en el marco del 'Programa Coopera'.

Este programa establece el modelo de relación entre el Instituto Armado y la Seguridad Privada, con el objetivo de potenciar el apoyo operativo mutuo mediante un intercambio bidireccional de información. Para ello, se definen previamente los niveles de relación, los canales de comunicación y los contenidos específicos que serán objeto de intercambio.

La jornada ha tenido como finalidad consolidar una cultura preventiva en el entorno ferroviario, uno de los ámbitos más complejos debido al dinamismo de sus operaciones y a su consideración como infraestructura crítica. Durante el encuentro se subrayó la importancia de la formación continua del personal interviniente y de la colaboración entre administraciones para garantizar la protección de las infraestructuras y la seguridad del tráfico ferroviario.

La actividad se estructuró en tres bloques principales: Autoprotección y actuación en entorno ferroviario: se abordaron conceptos básicos ferroviarios, diferenciando entre infraestructura y superestructura, así como los principales riesgos asociados a la circulación. También se analizaron los límites de la propiedad ferroviaria y los procedimientos seguros de acceso a la traza, aspectos clave para la actuación operativa de las patrullas.

Robos de cable en ADIF y ADIF Alta Velocidad: este bloque se centró en el estudio del fenómeno del robo de cable, con especial atención a su incidencia en La Rioja. Se presentaron datos estadísticos y la tipología de cables sustraídos -como los multiconductores, lazos de circuito de vía y cables de catenaria-, así como la evolución de estos robos en distintos periodos.

Debate final: la jornada concluyó con un espacio participativo en el que los asistentes compartieron experiencias y formularon propuestas orientadas a mejorar la prevención y la respuesta ante los diferentes hechos que puedan producirse en el entorno ferroviario.