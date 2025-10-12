La Guardia Civil de La Rioja ha realizado un total de 63.892 servicios en lo que va de año

Archivo - Agentes de la Guardia Civil durante la celebración de la Patrona del Cuerpo de la Guardia Civil, en la Zona/Comandancia de La Rioja, a 12 de octubre de 2024, en Logroño. - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los servicios realizados por la Guardia Civil de La Rioja -en el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2025- alcanzan los 63.892 servicios, que suponen un total de 481.957 horas de actividad y 2.301.158 kilómetros recorridos.

En el ámbito de la Seguridad Vial, las unidades de la especialidad de Tráfico han ejecutado 4.393 servicios, con 65.291 horas de trabajo y 727.295 kilómetros recorridos.

Durante este periodo, además, se han practicado 1.652 auxilios humanitarios y se han instruido 233 diligencias judiciales relacionadas con actuaciones en materia de tráfico.

Así se desprende de los datos emitidos sobre organización, efectivos y actividades desarrolladas por los componentes de la X Zona de la Guardia Civil de La Rioja que se hacen públicos con motivo de la celebración, este domingo, de la festividad de la Virgen del Pilar, Patrona del Cuerpo de la Guardia Civil.

SEDES EN HARO, LOGROÑO Y CALAHORRA

En concreto, la 10 Zona de la Guardia Civil está compuesta por tres Compañías Territoriales, con sedes en Haro, Logroño y Calahorra, además de la Compañía de Plana Mayor, que también tiene su residencia en Logroño.

La unidad se conforma en base a 26 Puestos de Seguridad Ciudadana, de los que 11 corresponden a la demarcación de la Compañía de Haro, 7 a la de Logroño y 8 a la de Calahorra. Además, los efectivos de la Compañía de Plana Mayor prestan servicio en distintos edificios de la capital, como la Delegación del Gobierno y el Centro Penitenciario. Existe también una unidad específica encargada de la custodia de dos edificios dependientes de la Comunidad Autónoma: el Palacete de la Presidencia y el Palacio de Justicia.

Por otra parte, también están integradas en la 10 Zona las siguientes especialidades: Tráfico, con tres destacamentos de motoristas y equipos de atestados; Policía Judicial, con equipos de EMUME (Equipo Mujer Menor), EDOA (Equipo de Delincuencia Organizada Antidroga) y Grupo de Delitos contra el Patrimonio y un Laboratorio de Criminalística.

Además de tres equipos ubicados en las cabeceras de cada una de las compañías territoriales; S.I.G.C. (Servicio de Información de la Guardia Civil); SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza), con un equipo de investigación y tres patrullas ubicadas en Logroño, Autol y Ezcaray; GEDEX (Grupo Especial de Desactivación de Explosivos); I.A.E. (Intervención de Armas y Explosivos); GEAS (Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas); Servicio Cinológico, con perros especializados en la búsqueda de explosivos, droga y rastreo; EREIM (Equipo de Rescate e Intervención en Montaña).

SERVICIOS MÁS DESTACADOS

Entre los servicios más destacados hasta la fecha, tanto en el ámbito humanitario como en el delincuencial, destaca la realizada el pasado 6 de febrero cuando agentes de la Guardia Civil desmantelaron una red internacional dedicada al comercio ilegal de vino con 'Denominación de Origen Rioja'. Siete personas fueron investigadas por falsificar vinos bajo dicha denominación.

También en febrero, el día 26, esclarecieron un asesinato ocurrido en septiembre de 2024 en Haro. Los tres varones implicados emplearon "una violencia extrema, desmesurada y completamente desproporcionada para arrebatarle la vida a la víctima", afirmaron en su momento los agentes.

En marzo, entre sus actuaciones, destaca la investigación de una multitudinaria y peligrosa concentración ilegal de vehículos en La Rioja. Cerca de 200 automóviles y 600 personas se reunieron en una vía pública abierta al tráfico para presenciar o realizar numerosas maniobras con peligro para los asistentes.

Además, el 23 de abril investigaron a un hombre por fingir su propio secuestro en La Rioja. La denuncia, que resultó ser falsa, provocó la movilización de importantes recursos humanos y materiales, afectando directamente la capacidad de respuesta de la Guardia Civil ante emergencias reales.

Y el día 29 de ese mismo mes esclarecieron otro asesinato en Haro -La Rioja-, en un contexto de violencia de género. El presunto autor, un varón de 42 años, huyó del lugar del crimen tras arrebatarle la vida de forma violenta a su pareja.

TRATA DE SERES HUMANOS

Ya en junio, el día 12, desarticularon una red criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral en La Rioja. Durante el operativo fueron liberadas cinco personas, cuatro hombres y una mujer, con edades comprendidas entre los 25 y los 58 años.

El 25 de julio, por su parte, agentes de la Guardia Civil localizaron desde el aire una plantación de marihuana camuflada entre pinares riojanos. Las 1.356 plantas incautadas podían producir hasta 180 kilos de marihuana, con un valor estimado en el mercado ilegal de unos 350.000 euros.

En el mes de agosto, entre otras actuaciones, detuvieron a dos personas por grabar y difundir imágenes de contenido sexual de sus víctimas. Aprovechaban la relación de confianza con sus víctimas para instalar sistemas de grabación en sus móviles y obtener imágenes íntimas sin su consentimiento.

También el 19 de ese mismo mes detuvieron a tres jóvenes por la violenta agresión ocurrida en una zona de ocio de Calahorra. La víctima, de 23 años, recibió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó graves lesiones y requirió una cirugía urgente.

Y el día 23 de agosto, detuvieron a tres personas por el robo de más de dos toneladas de cable de cobre en La Rioja. El conductor de la furgoneta que transportaba el cable fue detenido en el acto. Los otros dos, tras huir de los agentes y abandonar el vehículo lanzadera, continuaron la fuga en taxi y fueron detenidos en Logroño cuando intentaban subir a un tren con destino a Bilbao.

Finalmente, en el mes de septiembre, la Guardia Civil identificó a un conductor tras un arriesgado adelantamiento en la N-232 grabado y publicado en TikTok. La maniobra obligó a dos vehículos articulados a apartarse hacia el arcén para evitar una colisión frontal.

Por su parte, el 18 de septiembre, desmanteló un punto de venta de droga en una vivienda de Villamediana de Iregua. En el registro practicado en la vivienda se intervinieron 3 kilos y 82 gramos de hachís, además de todos los útiles necesarios para su pesaje, corte y distribución al menudeo.