La Guardia Civil señala que un vecino evitó que el homicida de Fuenmayor matara a su pareja

El presunto homicida de Fuenmayor en el vehículo policial - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil da por concluida la investigación relativa a los graves hechos ocurridos en la madrugada del pasado 28 de mayo en la localidad riojana de Fuenmayor, en los que fue asesinado un joven de 26 años y resultó herida una mujer. Ha determinado que la presencia de un vecino en la zona evitó que se el homicida matara su pareja.

Las diligencias practicadas por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja, han permitido esclarecer completamente lo sucedido y reconstruir la secuencia de los acontecimientos que desembocaron en este suceso. El presunto autor fue detenido por los agentes en el mismo lugar de los hechos.

Una vez finalizadas las actuaciones, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, como presunto autor de un delito de homicidio consumado y de un delito de tentativa de homicidio sobre su pareja sentimental, en el ámbito del sistema VioGén, a la que presuntamente intentó estrangular en dos ocasiones.

ORIGEN DE LOS HECHOS

Las investigaciones realizadas han permitido determinar que los hechos tuvieron su origen en un conflicto personal derivado, presuntamente, de la relación sentimental mantenida entre la pareja del presunto autor y la víctima.

En este contexto, el presunto autor, tras tener conocimiento de dicha relación, ideó un plan para atraer a la víctima a un lugar apartado de la localidad de Fuenmayor, bajo el pretexto de mantener una conversación. Para ello, convenció a su pareja de concertar un encuentro con el joven.

RECONSTRUCCIÓN DE LA AGRESIÓN

El día del suceso, el agresor se desplazó en coche hasta Fuenmayor acompañado por su pareja y su hijo menor. Una vez en el lugar, utilizó el teléfono móvil de ella para enviar la ubicación exacta a la víctima y citarla allí. Cuando la víctima llegó a pie y se aproximó al vehículo, el autor le indicó que se dirigiera hacia un banco cercano para hablar. Aprovechando que esta se encontraba de espaldas y no podía reaccionar, aceleró bruscamente y la atropelló.

A continuación, el agresor bajó del coche para continuar el ataque. Aunque su pareja intentó intervenir para detenerlo, el hombre la agredió a ella también hasta hacerle perder el conocimiento. Acto seguido, el atacante recogió un objeto contundente de la vía pública y golpeó nuevamente a la primera víctima, causándole la muerte. Tras esto, volvió a arremeter contra su pareja. Sin embargo, un ciudadano que presenciaba la escena increpó al agresor y logró que cesara la agresión.

En ese mismo instante, la primera patrulla de la Guardia Civil que llegaba al lugar procedió a su detención in situ. Información adicional Cabe señalar que la mujer no había interpuesto denuncias previas, por lo que no se encontraba incluida en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén).

TELÉFONO 016 CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia de género y a su entorno las 24 horas del día, en 52 idiomas diferentes. También se puede contactar a través del correo 016-online@igualdad.gob.es, por WhatsApp en el número 600 000 016 o mediante la aplicación ALERTCOPS. En caso de emergencia, se debe llamar al 112, a la Guardia Civil (062) o a la Policía Nacional (091).

Los menores pueden contactar con la Fundación ANAR en el teléfono 900 20 20 10. Nota: la llamada al 016 es gratuita y no deja rastro en la factura telefónica, aunque se recomienda borrarla del registro de llamadas del dispositivo.