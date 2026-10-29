La Guardia Civil toma muestras de ADN a los familiares de una riojana desaparecida en el accidente de Urda

Accidente ferroviario de Urda. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha señalado que, ayer, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja recibió una comparecencia en relación con la posible desaparición de una mujer, vinculada al accidente ferroviario en Urda (Toledo).

Como consecuencia de dicha comparecencia, se han adoptado las diligencias investigadoras oportunas y se han tomado muestras de ADN, que han sido remitidas al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, con sede en Madrid.

SUBEN A 69 LOS FALLECIDOS EN EL SINIESTRO

Por otra parte, el número de víctimas mortales del accidente de tren de Urda (Toledo) se ha elevado a 69, tal y como ha adelantado este jueves el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), donde ha estado acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios tras el encuentro, García-Page ha señalado que a las 68 víctimas contabilizadas este miércoles se suma otra más procedente de un hospital.

En cuanto a los heridos, de los 110 ingresos que hubo ayer en los hospitales de Castilla-La Mancha, 60 ya están dados de alta y 50 permanecen todavía "en distintos niveles de preocupación".

García-Page ha querido destacar la noticia "para nosotros positiva" de que cuatro de los 15 heridos que están "en código rojo" --más gravedad-- "están evolucionando positivamente".