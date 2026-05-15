Guardias de Santiago y la Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza sellan su hermandad con un juramento solemne - GUARDIAS DE SANTIAGO

LOGROÑO 15 May. (EUROPA PRESS) -

Logroño no solo recuerda su pasado, lo vive. Este próximo viernes 15 de mayo, a las 20,00 horas, la Iglesia de Santiago el Real será el escenario de un encuentro cargado de simbolismo: la Renovación del Juramento a la Virgen de la Esperanza. Un acto que no es solo una tradición, sino un gesto de lealtad de la ciudad hacia su 'Generalísima espiritual' y un puente tendido entre la historia y el presente. La fecha elegida no es casual, guarda un significado histórico especial.

Se celebra un día después del aniversario de la proclamación pontificia que en 1948 convirtió oficialmente a la Virgen de la Esperanza en Patrona de Logroño. Para conmemorarlo, la Asociación Histórico Cultural Guardias de Santiago y la Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza han unido su ilusión y deboción en un acto que recupera la esencia histórica de la población logroñesa.

UN VÍNCULO SELLADO CON INSIGNIAS

El corazón del evento será la imposición de las insignias de la Cofradía a una treintena de miembros de Guardias de Santiago. Por primera vez en más de una década, los recreadores históricos, que mantienen viva la memoria del cerco de 1521, serán reconocidos formalmente por la hermandad que custodia a la Patrona. Este solemne acto se integra en el diverso programa de actividades que la Asociación Guardias de Santiago desarrolla para potenciar las fiestas de San Bernabé, funcionando como una iniciativa que complementa y amplía la oferta cultural del Ayuntamiento de Logroño.

El evento contará con el respaldo institucional de la concejala de Festejos, Laura Rivas Pérez, quien en representación de la ciudad realizará la tradicional ofrenda del bastón de mando ante la imagen de la Virgen. Con este gesto, el consistorio reconoce y formaliza su distinción como 'Alcaldesa Mayor Perpetua'.

SÍMBOLOS DE UNA CIUDAD: LIRIOS, LUZ Y MÚSICA DE LA CORTE DEL EMPERADOR

La puesta en escena del acto apostará por el rigor histórico y la sobriedad. Los miembros de Guardias de Santiago, ataviados con ropajes que recrean al pueblo y las milicias que defendieron la ciudad durante el asedio en 1521, escoltarán a la comitiva y participarán en la ceremonia portando sus espadas y alabardas.

El momento de mayor carga simbólica llegará con la ofrenda de los Lirios Blancos, emblema de la pureza de la Virgen y de parte del escudo de la propia ciudad, y el encendido del Gran Velón, cuya llama representa la esperanza renovada de un pueblo que mantiene vivas sus raíces cinco siglos después.

El ambiente sonoro será, asimismo, una pieza clave para trasladar a los asistentes al Renacimiento. La organista Paloma Pérez interpretará en directo una selección de piezas de Antonio de Cabezón, músico de la corte de Carlos V y contemporáneo al sitio de la ciudad. A través del órgano de Santiago, sonará una música estrictamente religiosa y de corte, permitiendo que el público escuche las mismas armonías y matices que envolvían la vida del Logroño de 1521 durante unas de sus horas más determinantes.

El momento culminante de la ceremonia llegará cuando se invite a todos los asistentes a participar activamente en el juramento. El público podrá unir su voz a la de Guardias de Santiago respondiendo de forma solemne a la pregunta que el presidente de la asociación formulará ante la imagen de la Patrona: "¿Juráis vosotros, como hijos de Logroño, mantener este voto de fidelidad y esperanza?".

Con este gesto, el acto trasciende lo privado para convertirse en un compromiso colectivo de toda la ciudadanía con su historia y su identidad.