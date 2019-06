'La Habitación Roja', 'Arizona Baby' o 'Amatria', artistas destacados del Festival 'Fárdelej' de Arnedo

Publicado 05/06/2019 12:47:31 CET

LOGROÑO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

'La Habitación Roja', 'Arizona Baby', 'Amatria', 'Innmir' y 'The Flaming Shakers' o 'Sharif', son algunos de los artistas destacados del 'Fárdelej Festival Rioja Live', que se desarrollará en Arnedo del 12 al 14 de septiembre.

Precisamente, el evento se ha presentado está mañana en el teatro 'Cervantes', por parte de sus directores, Ernesto García y Manolo Moreno, acompañados por el alcalde de Arnedo Javier García Ibáñez y el concejal de Festejos Raúl Domínguez y varios de sus patrocinadores.

Allí, han explicado que cuatro serán los escenarios que completarán la oferta musical del Festival. Un evento que se reinventa y evoluciona a un nuevo formato, multiplicando las actividades que se desarrollan en las calles, para deleite de los habitantes de Arnedo y todos sus visitantes. El nuevo planteamiento del festival reubica todo sus escenarios al centro de la ciudad.

Los organizadores han aprovechado para agradecer a las empresas e instituciones patrocinadoras y colaboradoras la confianza depositada en el proyecto: Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Arnedo, IRJ, Amstel, Mercedes Benz Auto Oja, Bodegas Ontañón, Coca Cola, Red Bull, JIG, Hotel

Victoria, Emka, Thunderbitch, Benis, On Foot Shoes y Asociación de Comercio y Hostelería de Arnedo.

ESCENARIOS

Escenario Joven IRJ, se situará en Puerta Munillo, un enclave celebre en pasadas ediciones y en el que se llevarán a cabo las actuaciones musicales de Florida & Hermosso DJ's (Sábado 14) y La Orquestina

Anarco Yeyé (Sábado 14).

Escenario EMKA Music, este lugar ofrece el primer rasgo diferencial para esta edición. Un nuevo territorio donde la música en directo será protagonista, se encontrará junto al edificio 'Nuevo Cinema' de la Avenida de la Constitución y acogerá los conciertos de 'Spirit' (Jueves 12), 'LVA' (Viernes 13), 'UV Ultravioleta' (Viernes 13) y 'The Flaming Shakers' (Sábado 14).

Energy Sound Zone by Red Bull, estará muy próximo a esa misma ubicación, pero su objetivo en el festival es ofrecer excelentes sesiones de DJ's como Ipu DJ (Jueves 12), Lugg DJ (Viernes 13) y David Lagos (Sábado 14)

También hay que destacar como gran atracción del festival el aplaudido Carro-Móvil que hará las veces de escenario itinerante por la calle Libertad, y al que se subirá César Gallard DJ el Sábado 14.

Y para terminar, el Teatro Cervantes se convertirá en el Escenario Principal, una formidable recinto con mucho carácter que acogerá buena parte de los conciertos programados con el abono 2019. Estos serán

los que ofrecerán La Habitación Roja, Arizona Baby y Me & DJ's el Sábado 14 junto a los de Amatria, Sharif e Innmir el Viernes 13.

Así, en una distancia de apenas 200 metros, el Fárdelej convertirá parte del núcleo urbano de Arnedo en una "villa cultural" donde podrá disfrutarse de actuaciones musicales para todos los públicos y gustos,

sesiones de DJ's, y diferentes propuestas de alimentación con puestos de fardelejos, helados artesanos, varias alternativas ofrecidas en la Food Truck Area, más otros espacios gastronómicos donde se podrá

degustar nuestros vinos de Rioja o la nueva cerveza especial que presenta el festival (18/70) junto a otras alternativas paralelas que se llevarán a cabo durante el transcurso del festival.

Con este nuevo planteamiento, desde la dirección del festival, sus diferentes patrocinadores y la apuesta del Gobierno de La Rioja y el propio Ayuntamiento de Arnedo, se pretende dotar al mismo de la máxima

"comodidad, cercanía y facilidad" a la hora de disfrutar de todas las alternativas culturales que ofrecerá el festival durante toda la semana.

Los conciertos en los diferentes escenarios se ubicarán como viene

siendo habitual, durante el fin de semana 12,13 y 14 de septiembre respectivamente.

ARTISTAS

Para esta edición 'Fárdelej Festival' apuesta por el eclecticismo una vez más, ofreciendo un festival que destila sonidos y estilos para todos los públicos.

Por supuesto, el indie es uno de los pilares del festival en su apartado musical y este año se verá representado por uno de sus máximos estandartes: La Habitación Roja. Una formación que lleva dos décadas publicando discos sin detenerse, con una coherencia y constancia sin igual. Los valencianos recalarán en el Teatro Cervantes de Arnedo para presentar su nuevo trabajo discográfico, titulado 'Memoria', una obra que ha vuelto a atestiguar que son una formación que se encuentra en estado de gracia.

Otra formación que recalará en el festival y no solo es referente en su estilo, sino que podríamos decir que son únicos en su estilo, es Arizona Baby que en 2003 inauguraron en España el neofolk acústico y dieron un revolcón al indie-rock patrio.

Los artistas atrevidos estarán personificados por Amatria, el proyecto musical de Joni Antequera creado en 2007 paralelamente a sus otras dos bandas. Joni es compositor, músico y productor. Siempre en

búsqueda de nuevos sonidos, este artista multidisciplinar se desenvuelve con elegancia y sensibilidad entre la electrónica, el indie, el pop y los sonidos latinos.

Decíamos que Fárdelej se reconoce como un festival ecléctico y muestra de ellos es la inclusión en el cartel de Sharif. El rapero zaragozano lleva más de 20 años dedicados al arte de escribir versos y comenzó a manchar folios de tinta con Fuck Tha Posse. Ha llevado a cabo multitud de colaboraciones en trabajos de artistas de la talla de SFDK, Rapsusklei, Nach o Rayden. Algunos de sus videoclips en Youtube superan

los once millones de visitas.

Uno de los conciertos que nadie puede perderse es el que ofrecerán 'The Flaming Shakers', una de las mejores bandas tributo a The Beatles de Europa según la crítica. The Flaming Shakers cuida hasta el

último detalle su puesta en escena, usando los mismos instrumentos, el vestuario y looks de la época, tal y como hacían The Fab Four. Ellos, transportarán a mayores y nuevas generaciones hasta los mejores años de The Beatles. En 2015 fueron considerados grupo revelación en la International Beatle WGGM de Liverpool.

Y si los ecos del mejor pop los traen The Flaming Shakers, los ecos del mejor rock llegarán a cargo de Spirit. Un power trío que nace con el objetivo de divulgar la música rock, blues, y garaje de los años 60's

y 70's. Iconos como Jimi Hendrix, The Who, The Doors, Muddy Waters, Kinks... forman parte de su

repertorio.

Las formaciones emergentes también tienen su valioso espacio en el Fárdelej y este año lo ocuparán los méxicanos LVA considerados una formación muy prometedora que pasará a ser un gran nombre en el

futuro dentro del indie-rock alternativo. Junto a ellos, los zaragozanos UV Ultravioleta inyectarán la savia novel al festival.

Unos viejos conocidos del festival serán, una vez más, los encargados de poner en ebullición la Puerta Munillo, hablamos como no de La Orquestina Anarco Yeyé que servirán los grandes éxitos de hoy y siempre con un particular estilo.

Otro de los apartados donde Fárdelej pone todo su énfasis es el de los DJ's. Este año serán tres espacios los que albergarán las sesiones de Innmir, Me & DJ's, César Gallard, Lugg, Ipu, Florida & Hermosso

y David Lagos.

En las próximas semanas comenzarán a desvelarse las actividades y eventos que conformarán el apartado 'VIDA', en el que no podrá faltar el concurrido y ya tradicional 'Almuerzo a la riojana'.

ABONOS DISPONIBLES

Los abonos se encuentran ya a la venta:

Hasta el 9 de junio: 25 euros (+ gastos de gestión). Precio Oferta de Lanzamiento.

Desde el 9 de junio: 30 euros (+ gastos de gestión). Hasta agotar aforo.