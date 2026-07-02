Habitar, construir y pensar el espacio; Nacen los premios Gerardo Cuadra para mostrar la calidad arquitectónica riojana

Los directores de los premios, los arquitectos, Martín Saéz y Mario Galiana. - EUROPA PRESS

LOGROÑO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Mostrar la calidad arquitectónica que se hace en La Rioja y acercarla a la ciudadanía son los principales objetivos de la primera edición de los Premios Gerardo Cuadra, convocados por el Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja, que anima a todos los profesionales del sector a participar con sus intervenciones en sus diferentes categorías.

Unos premios que nacen para reconocer no solo el trabajo bien hecho "sino también para invitar a reflexionar sobre cómo queremos construir las ciudades, los pueblos y los paisajes en los que vivirán las futuras generaciones".

Los directores de los premios, los arquitectos, Martín Saéz y Mario Galiana, han presentado esta iniciativa que pretende también rendir homenaje al propio arquitecto logroñés, Gerardo Cuadra (1926-2024), reconocido como el máximo exponente de la arquitectura moderna y vanguardista en La Rioja durante la segunda mitad del siglo XX.

Su arquitectura se caracteriza por la exploración de los valores permanentes de la disciplina, poniendo en relación tradición y modernidad a través de un lenguaje propio construido desde la observación de lo cotidiano. Su trabajo integra aprendizajes heredados de figuras como José Antonio Coderch, Alejandro de la Sota, Miguel Fisac y, especialmente, José Luis Fernández del Amo, elevando lo común a una dimensión significativa.

Mario Galiana ha expresado que la convocatoria nace para reconocer las mejores obras, proyectos e investigaciones vinculadas con nuestra comunidad autónoma y, al mismo tiempo, impulsar una conversación pública sobre la calidad de los espacios que conforman la vida cotidiana de los riojanos.

CUATRO CATEGORÍAS

Los premios están divididos en cuatro categorías; Habitar la Arquitectura, Construir la Arquitectura, Pensar la Arquitectura (todos ellos deben ser proyectos realizados entre 2024 y 2026) y, por último, el Gran Premio Gerardo Cuadra (con proyectos desde el 2000 hasta el 2015). También habrá un reconocimiento a la trayectoria profesional de un Colegiado.

Con respecto a la primera categoría 'Habitar la Arquitectura' se pueden presentar obras de vivienda de cualquier índole, la segunda 'Construir la Arquitectura' esta pensada para obras de edificios singulares privados o públicos (bodegas, edificios que mejoren la ciudad, espacios públicos... tanto de Logroño como de La Rioja) y la última 'Pensar la Arquitectura' comprenderá obras escritas, estudios historiográficos, posicionamientos teóricos, instrumentos de planeamiento urbanístico y exposiciones que contribuyan a posicionar la arquitectura como bien común.

Por su parte el Gran Premio Gerardo Cuadra querrá destacar aquellos proyectos que, con el paso del tiempo, han demostrado su enorme calidad. Se reconocerán obras de arquitectura de cualquier categoría, realizadas entre los años 2000 y 2015, que contribuyan a elevar la disciplina a través de los valores asociados a Gerardo Cuadra.

Las propuestas deberán destacar por su calidad arquitectónica en todas las fases del proyecto: implantación territorial, lectura de recursos, utilización del espacio y saber constructivo. Se valorarán obras que eleven la dignidad constructiva, que utilicen recursos limitados para configurar arquitecturas que, gracias al paso del tiempo, demuestren su vigencia actual.

Finamente la Junta de Gobierno del COAR otorgará un reconocimiento a la trayectoria profesional de un arquitecto colegiado en el COAR, en atención al conjunto de su carrera profesional y a su contribución a la arquitectura en La Rioja. Será acordado por la propia Junta de Gobierno, sin necesidad de presentación de candidaturas, y su otorgamiento no estará sujeto al procedimiento de las restantes categorías.

JURADO

La primera edición contará con un jurado formado por destacadas figuras de la arquitectura española contemporánea. Estará presidido por Miguel Ángel Alonso del Val y contará como vocales con Carmen Figueiras, Óscar Miguel Ares, Ricardo Lampreave, Ane Arce y María José Orihuela. La representación institucional del COAR será de José Miguel León Pablo.

El proceso de selección se hará en dos fases. Una primera reunión para elegir las candidaturas finalistas y posteriormente el jurado volverá a reunirse en La Rioja para visitar las obras construidas seleccionadas antes de emitir el fallo definitivo. De este modo, la valoración se apoyará tanto en la documentación presentadas como en la experiencia directa de la arquitectura.

RÉPLICA DE UNA PIEZA CERÁMICA

Cada categoría tendrá un premio y menciones. El premio (sin dotación económica) es, entre otros, una réplica de una pieza cerámica que se hizo para la tienda Rivoli de Logroño, hoy desaparecida, proyectada por el propio Gerardo Cuadra junto a la ceramista Lola Gil.

Los proyectos finalistas formarán parte de una exposición itinerante que recorrerá distintos espacios de La Rioja en 2027.

El plazo de presentación de candidatura permanecerá abierto hasta el 15 de julio de 2026 a través de la plataforma www.premiosgerardocuadra.org. El fallo se hará público en octubre y la entrega de premios en diciembre de 2026.