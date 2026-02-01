Hacienda López de Haro reivindica 'La buena vida', una mirada contemporánea al vino y el estilo de vida riojano - HACIENDA LÓPEZ DE HARO

LOGROÑO, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Hacienda López de Haro presenta 'La buena vida', una campaña que trasciende el vino para reivindicar una manera de vivir ligada a lo esencial: al tiempo sin prisa, al trabajo hecho con las manos, a la conversación compartida y a una relación más consciente con la tierra.

Una invitación a reconectar con el origen, la cultura del vino y una forma de disfrute serena, elegante y profundamente riojana.

Ubicada a los pies de la Sierra de Cantabria, frente al río Ebro, Hacienda López de Haro ha construido desde sus inicios un proyecto estrechamente vinculado a su entorno.

La buena vida nace de esa relación con el territorio y se apoya en valores como la autenticidad, la hospitalidad, el respeto por la tradición y la búsqueda constante de equilibrio, tanto en los vinos como en la experiencia que los rodea.

Más allá del concepto, la campaña se articula en torno a vivencias y personas reales.

La buena vida pone el foco en mujeres y hombres que han decidido cambiar el ritmo y la mirada: artesanos del cuero, la cerámica o la costura, agricultores y pastores, apicultoras, hortelanas, ceramistas, así como creadores vinculados al arte, la escritura o la publicidad.

Personas que trabajan con las manos, que cultivan, crean o piensan, y que han dejado atrás dinámicas aceleradas para volver a la tierra, al oficio y a la conversación sin prisa.

Perfiles que han encontrado en La Rioja un lugar donde vivir de una forma más sencilla, consciente y conectada con lo esencial. "La buena vida tiene que ver con saber parar, con compartir y con darle valor a lo que hacemos cada día", explica Richi Arambarri, director general de Hacienda López de Haro.

"Es una filosofía que está en nuestra manera de elaborar vino, en cómo entendemos el territorio y en la relación que queremos construir con quienes se acercan a la bodega". "A la vez", explica Arambarri, "es algo profundamente arraigado en la forma de ser riojana".

En La Rioja "vivimos a ritmo lento, tenemos a diario tiempo de calidad, disfrutamos de una gastronomía auténtica en cada barra, compartimos con frecuencia sobremesa con amigos y familia, o podemos conectar con la naturaleza a unos minutos", enumera. En definitiva, "La buena vida es nuestro estilo de vida real, somos conscientes de lo afortunados que somos y con esta campaña reivindicamos ese valor y lo transmitimos al mundo", asegura.