Haro Wine Trail bate su récord de inscripción y reúne deporte y enoturismo en su cuarta edición - HARO WINE TRAIL

LOGROÑO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Haro Wine Trail ha cerrado su cuarta edición con 836 inscritos y tres días de actividades que extendieron la cita deportiva a la gastronomía, el vino y la vida de las calles de Haro. Celebrada del 6 al 8 de noviembre y organizada por la Asociación Deportiva Toloño, la prueba superó su objetivo de 800 inscripciones y puso el cierre a la Copa de Otoño del circuito La Rioja Mountain Races.

El fin de semana comenzó el viernes con un tour gastronómico por La Herradura en el que participaron 30 personas. La propuesta combinó tres vinos y tres pinchos con un recorrido por la historia de Haro.

El sábado, las dos carreras de montaña y la marcha de 14 kilómetros unieron Villalba de Rioja con la plaza de la Paz de Haro.

En la prueba de 26 kilómetros (carrera larga), Ángel Marugán Matey se impuso con un tiempo de 2:01:27. Itziar Oteiza Resano ganó la clasificación femenina en 2:23:34. Luis de la Fuente Arizaga y Cynthia Serrano fueron los mejores corredores locales en esta distancia.

La prueba de 18 kilómetros (carrera corta) dejó una de las imágenes de la jornada: la llegada conjunta de Juan Pérez Garrido y Markel Úbeda, ambos con un registro de 1:17:24. Pérez encabezó la clasificación general y Úbeda se llevó también la victoria júnior.

Entre las mujeres, Lola Oyarzabal fue la más rápida, con 1:26:25. Sergio Matute y Laura Alonso López de Munain fueron los mejores locales.

Por edades, en los 26 kilómetros lideraron Veteranos A Luis de la Fuente Arizaga y Ainara Urrutia, y Veteranos B Javi Bravo Díez y Amaya Festa Ichaso; Raúl Labrador Cerrolaza fue el primer júnior. En los 18 kilómetros, Mikel López Goikoetxea y Mari Carmen Seijas Carballedo encabezaron Veteranos A, mientras que Leandro Angulo Tobalina y María Loreto Sáenz-Laguna Alcolea hicieron lo propio en Veteranos B.

La cita contó con la participación del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, que completó la marcha de 14 kilómetros, y con la presencia del director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona; el director gerente de la Fundación Rioja Deporte, Jesús Rioja Cantabrana; la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández Prado; y el alcalde de Villalba de Rioja, Jaime Martínez Ozalla. Además participaron en la entrega de premios a los ganadores, junto a representantes de empresas colaboradoras.

La plaza de la Paz fue también protagonista de esta edición. Por primera vez, una pantalla gigante permitió seguir en directo los últimos 10 kilómetros de la prueba y compartir la emoción del tramo final antes de la llegada a meta. La retransmisión tuvo muy buena acogida entre el público.

Además una mañana con carreras infantiles, hinchables y talleres como 'Pinta tu dorsal' y 'Pinta tu mochila'.

El sábado a las 19,00 horas, una cata solidaria reunió a 60 personas en la sala Mamel, a beneficio de ARIOCOP, la Asociación de Covid Persistente de La Rioja. La jornada continuó en un ambiente festivo por La Herradura, con charanga y DJ. El domingo, un escape room completó la programación del fin de semana.

La Asociación Deportiva Toloño agradece el respaldo de los ayuntamientos, patrocinadores, empresas y entidades colaboradoras. Dedica un reconocimiento especial a los más de 100 voluntarios que hicieron posible la prueba: desde la preparación y señalización de los recorridos hasta los avituallamientos y las actividades en la plaza. Un agradecimiento que extiende a corredores, marchistas, acompañantes y vecinos por formar parte de esta cuarta edición.