Henar Moreno y Eunate García encabezarán el proyecto de IU para La Rioja y Logroño tras cerrar sus Primarias

Archivo - La diputada regional de Izquierda Unida (IU), Henar Moreno, y la candidata de la formación al Ayuntamiento de Logroño, Eunate García, en comparecencia de prensa (archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de La Rioja ha cerrado el proceso de Primarias para las elecciones autonómicas y municipales de 2027 con Henar Moreno como candidata a la Presidencia de La Rioja y Eunate García Miguel como candidata a la Alcaldía de Logroño, las dos únicas aspirantes presentadas en un proceso que confirma a una organización cohesionada de cara a la próxima cita electoral.

Moreno ha agradecido el respaldo de la militancia y ha subrayado que las candidaturas de IU "son siempre fruto del trabajo colectivo". "Hay una mayoría social en La Rioja que está saliendo a la calle, como el movimiento por la vivienda, y que pide a quienes estamos en las instituciones que estemos a la altura. Izquierda Unida siempre ha entendido sus escaños como una herramienta para llevar al Parlamento las reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras, y así lo vamos a seguir haciendo. Pero no nos vamos a quedar en los despachos: seguiremos en la calle, barrio a barrio y pueblo a pueblo", ha afirmado.

La candidata ha advertido del auge de la extrema derecha y ha defendido que "nada está escrito". "La derecha puede no gobernar La Rioja si nos organizamos. Frente a quienes viven del miedo, vamos a defender a quienes no llegan a fin de mes o temen perder su casa, a nuestro campo y a los servicios públicos", ha señalado.

Henar Moreno, abogada de profesión, es diputada en la cámara regional desde 2019, está afiliada al Partido Comunista de España y a Izquierda Unida desde 1991 y es miembro de la dirección colegiada federal de su formación. De 2008 a 2016 ostentó el cargo de coordinadora de IU La Rioja. En la pasada legislatura ocupó la vicepresidencia Primera de la Mesa del Parlamento e impulsó la Ley de Memoria Democrática y la pionera Ley de Salud Mental. Ha estado siempre ligada a la defensa del mundo rural y de una agricultura social y profesional, al feminismo, a la sanidad y la educación públicas y a la causa de los pueblos saharaui y palestino.

Por la capital, Eunate García, logroñesa, es maestra en el CEIP Madre de Dios. Fue responsable de Juventud e Igualdad en la Ejecutiva de CCOO La Rioja y presidenta de la Junta de Personal Docente, y ha participado en los movimientos feminista, ecologista y LGTBIQA+ y en la Marea Verde, con los encierros en el IES Sagasta y en la Consejería de Educación.

"Defiendo mis principios con firmeza, pero siempre desde el diálogo y la búsqueda del entendimiento. Quiero un Logroño pensado para sus vecinas y no para unos pocos; una ciudad que amplíe derechos y servicios públicos, que cuide del medio ambiente y donde la gente joven pueda quedarse a construir su vida y tener un hogar. No venimos a recoger el descontento, venimos a organizar la rabia para convertirla en esperanza", ha señalado García.