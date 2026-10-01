Henar Moreno opta a las primarias de IU al Gobierno riojano y Eunate García al Ayuntamiento de Logroño

Archivo - Henar Moreno y Eunate García en rueda de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actual portavoz de IU en el Parlamento riojano, Henar Moreno, ha anunciado, a través de las redes sociales, que se presenta a las primarias de su formación al Gobierno regional. Además, la coordinadora de IU de Logroño optará a las primarias al Ayuntamiento de Logroño.

Moreno ha señalado que su presentación viene "tras meditarlo", pero sobre todo "por el apoyo que he venido recibiendo, pero sobre todo el impulso y el trabajo colectivo, porque las candidaturas de Izquierda Unida es una cuestión de trabajo compartido".

Ha manifestado que "queremos estar en las instituciones, queremos reforzar la fuerza de las instituciones", porque "nada está escrito". "La derecha puede no ganar las elecciones y eso depende de nosotras", ha añadido.

Además, Moreno ha destacado "el calor de los movimientos sociales, especialmente en este día, de las gentes en las calles, en las plazas, luchando por el derecho a un techo, pero también las trabajadoras luchando por unas condiciones de vida dignas". El poder llegar a final de mes, el derecho a una educación pública y de calidad, el derecho a una educación a una sanidad pública y en todo el territorio con igualdad de condiciones vivamos donde vivamos, el impulso al mundo rural y por eso os animamos a participar porque entendemos que esto se construye entre todos y entre todas".

"La institución para nosotras no es un fin, es un medio para cambiar la sociedad, para luchar por esa vida mejor para todos y para todas", ha concluido la portavoz de IU.