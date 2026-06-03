Herida una joven de 17 años tras sufrir un atropello en la avenida Reyes Católicos de Arnedo

Archivo - Ambulancia SOS Rioja y recursos de emergencia - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 17 años ha resultado herido tras sufrir un atropello en la avenida Reyes Católicos, número 1, en Arnedo.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso ha tenido lugar a las 11,00 horas de este miércoles y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local de Arnedo y bomberos de CEIS, así como recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, la joven herida ha sido trasladada al centro de salud de Arnedo.