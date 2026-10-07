Herida una mujer de 22 años tras la colisión de dos turismos en Calahorra

Archivo - Hospital de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 22 años ha resultado herida este mediodía tras sufrir un accidente de tráfico por la colisión entre dos turismos en la carretera de San Adrián, en la localidad de Calahorra.

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares han dado aviso del suceso sobre las 14,30 horas de este miércoles y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil y Policía Local y se movilizan Bomberos del CEIS Rioja así como recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, la mujer herida ha sido trasladada al hospital de Calahorra.