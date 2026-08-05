Herida una mujer de 26 años tras sufrir una caída con su patinete eléctrico en la calle Siervas de Jesús de Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 26 años ha resultado herida este mediodía tras sufrir una caída con su patinete eléctrico en la calle Siervas de Jesús, de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso se ha producido sobre las 14,00 horas de este miércoles y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local de Logroño así como los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud (SERIS).

La mujer herida ha sido trasladada al servicio de urgencias del hospital universitario San Pedro para su valoración.