Herida una mujer de 29 años tras sufrir un atropello en la calle Río Duero de Lardero

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 29 años y vecina de Logroño ha resultado herida esta mañana tras sufrir un atropello en la calle Río Duero de Lardero (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso ha tenido lugar sobre las 09,15 horas de este miércoles y hasta el lugar de los hechos se han personado los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se notifica a Policía Local.

Finalmente, la mujer herida ha sido trasladada al servicio de urgencias del Hospital San Pedro de la capital riojana.