Herida una mujer de 33 años tras la colisión de dos vehículos en Villamediana de Iregua

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 33 años resultó herida la pasada tarde tras la colisión de dos vehículos en la LR-259, en el punto kilométrico 1, perteneciente a la localidad riojana de Villamediana de Iregua.

Hasta el lugar del suceso se personaron efectivos de la Guardia Civil así como del mantenimiento de carreteras. Se movilizaron también a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, la mujer herida fue trasladada al servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño.