Herida una mujer de 41 años tras la colisión de dos turismos en Calahorra

Archivo - Hospital de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 41 años ha resultado herida esta mañana tras la colisión de dos turismos en la calle Avenida Numancia, nº 88, de Calahorra.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso ha tenido lugar esta mañana y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local de Calahorra y se movilizan a los Bomberos de CEIS Rioja, así como los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, la mujer herida ha sido trasladada al servicio de urgencias del hospital de Calahorra.