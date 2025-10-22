Herida una mujer de 43 años tras atropellar con su patinete a un perro en la calle Río Linares de Lardero

LOGROÑO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
Una mujer de 43 años ha resultado herida esta tarde tras atropellar con su patinete eléctrico a un perro en la calle Río Linares de Lardero (La Rioja).
Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 15,10 horas de este miércoles y hasta el lugar de los hechos se han personado los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se alerta a Policía Local.
Finalmente, la mujer herida ha sido trasladada al servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño.