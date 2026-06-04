Herida una mujer de 43 años tras un atropello en la Avenida de Lobete de Logroño

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LOGROÑO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 43 años ha resultado herida esta mañana tras sufrir un atropello en la Avenida de Lobete, número 8, de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso ha tenido lugar sobre las 11,10 horas de este jueves y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local de Logroño y se movilizan recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, la mujer herida ha sido trasladada al Hospital Viamed Los Manzanos.