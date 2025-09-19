Herida una mujer de 49 años tras la colisión entre un turismo y un patinete en la calle Madre de Dios de Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 49 años ha resultado herida este viernes tras sufrir un accidente por la colisión entre un turismo y un patinete en la calle Madre de Dios, número 66, de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 09,20 horas de esta mañana y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y se movilizan recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, la mujer herida ha sido trasladada al servicio de urgencias del hospital San Pedro.