Herida una mujer de 49 años tras sufrir un atropello en la calle Marqués de Murrieta de Logroño

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LOGROÑO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 49 años ha resultado herida esta mañana tras sufrir un atropello en la calle Marqués de Murrieta, número 14, en Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el aviso se ha recibido sobre las 06,35 horas de este miércoles y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil y se movilizan recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, la mujer herida ha sido trasladada al hospital Viamed Los Manzanos.