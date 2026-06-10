Herida una mujer de 54 años tras la colisión de dos vehículos en la N-111, en Albelda

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 54 años ha resultado herida esta tarde tras sufrir un accidente de tráfico por la colisión de dos vehículos en la N-111, en el término municipal de Albelda.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha alertado del suceso sobre las 15,10 horas de este miércoles y hasta el lugar de los hechos se han personado los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y la Empresa de Mantenimiento de la Nacional, alertando a su vez a Guardia Civil y Bomberos del Ayto de Logroño.

A consecuencia del accidente, la mujer herida, vecina de Logroño, ha sido trasladada al hospital San Pedro de Logroño.