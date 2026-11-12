Herida una mujer de 58 años tras sufrir un atropello en la calle San Millán de Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 58 años ha resultado herida esta tarde tras sufrir un atropello en la calle San Millán, a la altura del número 20, de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el aviso se ha recibido a las 15,07 horas de este jueves y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local de Logroño y se movilizan recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, la mujer herida ha sido trasladada al servicio de urgencias del hospital San Pedro.