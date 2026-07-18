Herida una mujer al chocar su coche contra un árbol en Haro

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LOGROÑO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida esta pasada tarde en un accidente de tráfico ocurrido en el término municipal del Haro, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 17,19 horas de este viernes, SOS Rioja ha recibido el aviso de una salida de vía de un turismo colisionando contra un árbol en la carretera LR-202 en las inmediaciones del Colegio Corazonistas de Haro.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a Policía Local y se han movilizado a los Bomberos del CEIS y a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente ha resultado herida la conductora del vehículo, que ha tenido que ser trasladada al Centro de Salud de Haro.