Herida una mujer tras la colisión de tres vehículos en la N-124, en Haro (La Rioja)

Archivo - CENTRO DE SALUD DE HARO - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida esta tarde tras la colisión por alcance de tres vehículos en la N-124, en Haro (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares han dado aviso del suceso sobre las 15,45 horas de este miércoles y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil y se movilizan Bomberos del CEIS Rioja, Mantenimiento de Carreteras y recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, una mujer ha sido trasladada al centro de salud de Haro.