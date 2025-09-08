Herida una mujer tras sufrir un accidente por salida de vía y posterior colisión contra la mediana en la LO-20

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 54 años ha resultado herida esta mañana tras sufrir un accidente de tráfico por la salida de vía de su vehículo y posterior colisión contra la mediana en la carretera LO-20, en el punto kilométrico 10, de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares han dado aviso del suceso sobre las 09,25 horas de este lunes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y se ha dado aviso a mantenimiento de carreteras ACEINSA.

También se han movilizado a los bomberos de Logroño que han tenido que sacar a la mujer herida del interior del vehículo así como a los recursos sanitarios de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, la mujer herida ha sido trasladada al hospital San Pedro de Logroño.