Herida una mujer tras sufrir un atropello en el camino de Puente Madre de Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida este mediodía tras sufrir un atropello en el camino de Puente Madre, número 2, de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares han dado la voz de alarma sobre las 13,55 horas de este lunes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y se movilizan recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, la mujer herida ha sido trasladada al servicio de urgencias del hospital San Pedro.