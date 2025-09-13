Un herido al caerse de su moto en la LR-334 en Villavelayo

Archivo - Hospital Viamed Los Manzanos de Logroño - EUROPA PRESS/CRCOMUNICACION - Archivo

LOGROÑO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida a última hora de este mañana en un accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Villavelayo, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 13,56 horas de este sábado, se ha recibido aviso en SOS Rioja de la caída de un motorista en la carretera LR-334 km 2, en el término municipal de Villavelayo.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Emergencias.

Como consecuencia del accidente ha resultado herido el motorista, un hombre de 56 años, que ha tenido que ser evacuado al Hospital Viamed Los Manzanos de Lardero.