Herido el conductor de un camión tras sufrir un accidente de tráfico por la salida de vía de su vehículo en Lumbreras

Archivo - Bomberos de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un camión ha resultado herido esta mañana tras sufrir un accidente de tráfico por la salida de vía de su vehículo en la N-111, en el término municipal de Lumbreras de Cameros (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso ha tenido lugar sobre las 08,15 horas de este lunes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil y Bomberos de Logroño y se movilizan recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente el conductor, de 25 años, ha sido trasladado al centro de salud de Torrecilla.