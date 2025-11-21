Herido el conductor de un patinete tras sufrir una caída en la calle Duques de Nájera de Logroño

LOGROÑO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un patinete, un joven de 19 años, ha resultado herido a primera hora de esta tarde tras sufrir una caída en la calle Duques de Nájera, 109, de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares han dado aviso del suceso sobre las 14,50 horas de este viernes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el joven herido ha sido trasladado al servicio de urgencias del hospital San Pedro.