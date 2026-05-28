Herido un hombre de 31 años tras el incendio de una 'casilla' en Alfaro (La Rioja)

Archivo - Camión de Bomberos del CEIS Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 28 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 31 años ha sido trasladado al centro de salud de Alfaro por contusión en una extremidad tras el incendio de una 'casilla', en dicha localidad riojana.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso ha tenido lugar sobre las 12,45 horas de este jueves y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil y se movilizan bomberos del CEIS así como recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Tras la intervención, los bomberos han informado de que se han quemado enseres que estaban en dos contenedores tipo barco y madera apilada.