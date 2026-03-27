Herido un hombre de 49 años tras la colisión de dos turismos en Villamediana de Iregua

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LOGROÑO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 49 años ha resultado herido esta tarde tras la colisión de dos turismos en la rotonda entre la calle Alberite y la LR-250, en Villamediana de Iregua.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 16,40 horas de este viernes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil y se movilizan recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el hombre herido ha sido trasladado al Hospital Viamed Los Manzanos.