Herido un hombre de 49 años tras la colisión entre un turismo y una moto en Vara de Rey con Gran Vía, en Logroño

LOGROÑO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 49 años ha resultado herido este jueves tras sufrir un accidente de tráfico por la colisión entre un turismo y una moto en la confluencia de las calles General Vara de Rey con Gran Vía, en Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares han dado aviso del suceso sobre las 17,45 horas de esta tarde y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y se movilizan los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud para la atención del motorista.

Finalmente, el hombre herido ha sido trasladado al servicio de urgencias del hospital San Pedro.