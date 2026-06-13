Herido un hombre de 65 años tras la colisión de dos turismos en Villamediana de Iregua

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 65 años ha resultado herido este sábado tras la colisión de dos turismos en la LR-250, en el término municipal de Villamediana de Iregua (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares han dado aviso del suceso sobre las 11,45 horas de esta mañana y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil, los Bomberos de Logroño, así como los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el hombre herido ha sido trasladado al servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño.