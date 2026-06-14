Herido un hombre de 67 años tras sufrir un accidente con su moto en la LR-115, en Arnedo

Archivo - Hospital de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 67 años ha resultado herido tras caer de una moto en la carretera LR-115, kilómetro 22, en el término municipal de Arnedo (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares han dado aviso del suceso sobre las 15,00 horas de este domingo y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil y se moviliza a Bomberos de CEIS, así como recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el motorista herido ha sido trasladado en ambulancia al hospital de Calahorra.