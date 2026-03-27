Herido un hombre de 67 años tras sufrir un atropello en la calle San Millán de Logroño

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LOGROÑO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 67 años ha resultado herido esta tarde tras ser atropellado por una motocicleta en la calle San Millán, a la altura del número 3, de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares han dado aviso del suceso sobre las 18,20 horas de este viernes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y se movilizan recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el peatón herido ha sido trasladado al hospital Viamed Los Manzanos.