Herido un hombre de 71 años tras sufrir una caída con su motocicleta en la rotonda de Chile con la LO-20, en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro
Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: lunes, 27 julio 2026 13:01
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LOGROÑO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 71 años ha resultado herido esta mañana tras sufrir una caída con su motocicleta en la rotonda situada entre la calle Chile y la LO-20, en Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares han dado aviso del suceso sobre las 11,25 horas de este lunes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y se movilizan Bomberos de Logroño, así como recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el hombre herido ha sido trasladado al servicio de urgencias del hospital San Pedro.

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