Herido un hombre tras sufrir un accidente por la salida de vía de su turismo en la rotonda de Chile con la LO-20

Archivo - Hospital Los Manzanos de La Rioja - LOS MANZANOS - Archivo

LOGROÑO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido esta tarde tras sufrir un accidente de tráfico por la salida de vía de su turismo en la rotonda de la calle Chile con la LO-20, en Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado la voz de alarma sobre las 15,00 horas de este lunes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local de Logroño y se movilizan recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el hombre herido ha sido trasladado al servicio de urgencias del Hospital Viamed Los Manzanos.